Задержки также имеют свою цену - за последние полгода Киев потерял территорию, жизнь и инфраструктуру.

Конгресс США наконец-то сделал правильный выбор и поддержал помощь Украине. Вскоре американское оружие и боеприпасы снова начнут поступать в Украину, пишет The Atlantic.

Как отмечается, задержки также имеют свою цену, поскольку блокирование помощи нанесли огромный и частично непоправимый ущерб на фронте.

За последние полгода Киев потерял территорию, жизнь и инфраструктуру. Если бы Украину не лишили противовоздушной обороны, в городе Харьков могло бы остаться большинство электростанций. Возможно, люди, погибшие во время обстрела Одессы, остались бы живы, а украинские солдаты, которые неделями проводили на передовой, распределяя боеприпасы, могли быть не настолько деморализованы.

Видео дня

"Задержка также изменила американскую политику. Лишь меньшинство республиканцев Палаты представителей, включая спикера Майка Джонсона, присоединилось к большинству демократов, чтобы вчера одобрить 60 миллиардов долларов помощи. То, что сейчас явно является пророссийским республиканским кокусом, объединилось в Конгрессе. Урок очевиден: любой, кто стремится манипулировать внешней политикой Соединенных Штатов, будь то автократ в Венгрии или Коммунистическая партия Китая, теперь знает, что тщательно разработанная пропагандистская кампания, направленная на нужных людей, может достичь успеха, превышающего то, что кто-то когда-то считал возможным", - отмечается в сообщении.

Пророссийские Такер Карлсон, Джей Д. Вэнс, Дэвид Сакс при поддержке армии пророссийских троллей на X и других платформах социальных сетей помогли подпитать нарратив о неудаче и убедили меньшинство в Конгрессе заблокировать помощь Украине. В частности, приводится в пример фейковая история о двух яхтах Зеленского. По словам сенатора Тома Тиллиса, республиканца из Северной Каролины, некоторые его коллеги вслух волновались во время дебатов о военной помощи Украине, что "люди будут покупать яхты на эти деньги". Они читали неправдивые истории и верили, что те правдивы.

"Но с принятием этого законопроекта о помощи российская кампания деморализации потерпела серьезную неудачу. Это также неудача для российских военных усилий, и не только потому, что украинцы теперь будут иметь больше боеприпасов. Вдруг российские военные и российское общество снова сталкиваются с перспективой очень длительной войны. Украина, поддержанная объединенными военными и экономическими силами Соединенных Штатов и Европейского Союза, является гораздо другим противником, чем изолированная и одинокая Украина", - отмечается в сообщении.

Однако это не означает, что оккупационная армия быстро пойдет сдаваться. Путин и его пропагандисты заявляли, что их цель контролировать всю Украину. Они не хотят менять землю на мир. Они хотят оккупировать Харьков, Одессу, Киев и тому подобное. Как добавляется, сейчас для демократических стран, которые поддерживают Украину, благоприятный момент пересмотреть свою стратегию.

После окончательного принятия помощи Украине, психологическое преимущество снова будет на нашей стороне и это стоит использовать. Как рекомендовал сам Джонсон, администрация Байдена должна немедленно надавить на европейских союзников, чтобы они освободили российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, которыми они совместно владеют, и направили их в Украину.

"Существуют замечательные правовые и моральные аргументы для этого - деньги можно законно считать формой возмещения. Это изменение также даст понять Кремлю, что у него нет пути назад к тому, что раньше называли "нормальными" отношениями, и что цена, которую Россия платит за свою колониальную войну, будет только расти", - указывается в колонке.

Сейчас для американцев и европейцев также благоприятный момент серьезно отнестись к санкциям и режимам экспортного контроля, введенных против России. Если бы НАТО проводила настоящую кампанию экономического давления, тысячи людей были бы вовлечены, имея банки экранов в центральном командном центре и постоянно обновляемые данные разведки.

Издание также поддерживает то, что украинцы ведут асимметричную войну. Речь идет об атаках воздушными и морскими беспилотниками, которые оттеснили Черноморский флот от побережья, рейды на российские газовые и нефтяные объекты за тысячи километров от Украины, вербовка российских солдат для присоединения к проукраинским российским подразделениям, воюющих на границе.

"Нам нужно больше этого, а не меньше. Администрация Байдена также должна прислушаться к предложению Джонсона о том, чтобы Соединенные Штаты поставляли больше и лучше оружие большой дальности, чтобы украинцы могли поражать российские ракетные установки до того, как ракеты достигнут Украины. Если бы США сделали это осенью 2022 года, когда Украина возвращала себе территорию, сегодня мир мог бы выглядеть совсем иначе. Эта война закончится только тогда, когда россияне больше не захотят воевать - и они прекратят воевать, когда поймут, что не могут победить. Теперь наша очередь убедить их, а также нашу собственную пророссийскую группу, что их вторжение потерпит поражение. Лучший способ сделать это - поверить в это самим", - пишет The Atlantic.

Война в Украине - помощь США

Как писал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, в котором предусмотрено выделить десятки миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. По мнению журналистов Bloomberg, это даст Украине передышку, но не переломит ход войны.

The Guardian считает, что должно пройти некоторое время, прежде чем будет ощутима разница на поле боя.

У Украины есть шанс получить помощь от США и в следующем году, заявил в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вас также могут заинтересовать новости: