На сегодня безусловным приоритетом программы является обеспечение амуницией и оборудованием украинских саперных отрядов.

Благотворительный фонд Банка Львов основал программу "Свободная земля". Ее цель состоит в том, чтобы всесторонне помогать в решении проблемы разминирования украинских территорий, в частности, в обеспечении саперов защитным и поисковым оборудованием.

Свободная земля – это то, о чем сейчас мечтает каждый украинец. Наша земля страдает. Ее терзают бомбы и ракеты. Отступая, враг минирует города и села, дороги и мосты, поля и леса. Смерть может прятаться в детской игрушке, багажнике автомобиля, в амбаре с зерном. Эта коварная война не закончится до тех пор, пока не разорвется ее последний снаряд.

На сегодня безусловным приоритетом программы является обеспечение амуницией и оборудованием украинских саперных отрядов. Работа в этом направлении уже начата. По данным ГСЧС, ежедневно наши герои-саперы выполняют около 200 задач, связанных с риском для жизни, обследуют территорию более 500 гектаров и обезвреживают около 3500 взрывоопасных предметов. Их борьба продолжается.

"Мы понимаем, что у программы "Свободная земля" и Благотворительного фонда Банка Львов впереди большой и трудный путь. Наша конечная цель – полное обезвреживание всех мин, снарядов, бомб, которые оставили после себя оккупанты в Украине. И мы будем помогать столько, сколько нужно. Мы планируем постоянно увеличивать объемы помощи и проводить активную просветительскую деятельность, потому что мы свободные люди на свободной земле", — отмечают в наблюдательном совете Благотворительного фонда Банка Львов.

В Благотворительном фонде Банка Львов призывают всех небезразличных людей содействовать решению проблемы разминирования деоккупированных территорий. Вместе мы освободим Украину от обломков зла!

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