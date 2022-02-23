По словам секретаря СНБО, резервистов будут направлять туда, где будет необходимость.

В Украине планируют призвать 36 тысяч резервистов Вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время брифинга по результатам заседания СНБО.

"Что касается резервистов, количество их на сегодня составит 36 тысяч человек. Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают, о чем идет речь", - сказал Данилов.

По его словам, их будут направлять в те места, где будет необходимость.

"Это вопрос военных", - добавил секретарь СНБО.

Призыв резервистов в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период.

По словам главы государства, речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв - в общей мобилизации необходимости нет.

"Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. По решению главнокомандующего Вооруженных сил в ближайшее время также будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны", - добавил Зеленский.

Призыв резервистов особого резерва на военную службу стартовал сегодня, 23 февраля. Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы - 1 год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди должны проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, где они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

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