В то же время, глава МИД заявляет, что Россия осуществляет "показушный" отвод российских сил.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев приведет к определенной деэскалации ситуации на границе Украины с Российской Федерацией, но не к снятию российской угрозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Глава МИД отметил, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев "приведет к определенной деэскалации (ситуации на восточной границе Украины - УНИАН), но не к снятию угрозы, это не будет полная деэскалация".

"Я хочу отметить, что все мы помним день на позапрошлой неделе, когда Россия торжественно объявила, что учения завершились, - начинаем отвод войск, которые выдвинули для обучения. Мы очень внимательно следим за этим отводом, и наши американские партнеры очень внимательно следят. И знаете как в Советском Союзе были показушные суды. Вот так же у нас сейчас происходит показушный отвод российских сил", - заявил Кулеба.

"То есть, вся эта армада, которая была сосредоточена в оккупированном Крыму, на Донбассе, вдоль границы Украины с Российской Федерацией - она микроскопически уменьшается, абсолютно не теми темпами, чтобы мы расслаблялись", - подчеркнул министр.

В то же время, Кулеба сказал, что дипломатия является сложной игрой, при которой происходит очень много разных шагов, которые "отталкивают Россию понемногу от нашей границы и сдерживают ее, не позволяют идти вперед".

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Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Виталий Саенко