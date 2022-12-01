Захватчик погиб в результате минно-взрывной травмы.

В Украине был ликвидирован 27-летний российский десантник Андрей Можаров родом из Республики Хакасия.

Как сообщил основатель InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, Можаров был кадровым военным и побывал во "многих горячих точках".

Он и его жена Юлия последние годы жили во Пскове. На войну против Украины десантник отправился одним из первых – еще в феврале.

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Как пишут российские СМИ, в апреле оккупант находился в Белгороде, вероятно, на отдыхе между передислокацией войск РФ. Тогда же в последний раз видел жену и четырехлетнего сына Егора.

5 июня захватчик погиб в результате минно-взрывной травмы. Его жена что-то заподозрила и пыталась требовать связи с мужем через командование.

Он был похоронен в Выбытах (Псковская область РФ). В ноябре за убийства украинцев он был посмертно награжден орденом мужества, награду получила жена.

Потери России в Украине

Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 24 февраля страна-агрессор уже потеряла ориентировочно 89440 военных.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне спрогнозировал, что до конца года Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и "только богу известно сколько наемников".

За последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили до 70% личного состава подразделения российских оккупантов в Луганской области.

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