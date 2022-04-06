Он призвал их скачивать VPN.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение к россиянам и призвал их искать правдивую информацию о войне.

Обращение опубликовано в Twitter.

В нем он показывает кадры зверств российских оккупантов под Киевом.

"Зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и других местах Украины, ужаснули мир... Отчеты настолько шокируют, так утомительны, что неудивительно, что ваше правительство стремится скрыть их от вас... Ваш президент знает, что если бы вы могли видеть, что происходит, вы не поддержали бы его войну", - говорит Джонсон.

Премьер призвал россиян скачивать виртуальные приватные сети (VPN), чтобы иметь доступ к правдивой информации о происходящем в Украине.

"И когда вы найдете правду, поделитесь ею. Виновные будут привлечены к ответственности. И история запомнит, кто смотрел в другую сторону. Вашего президента обвиняют в совершении военных преступлений. Но я не могу поверить, что он действует от вашего имени", – добавил Джонсон.

Ранее сообщалось, что российский оккупант из Владивостока, который убивал украинцев в Буче, угрожает вернуться в Украину и продолжить творить зверства.

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