Еще с начала войны армию Кадырова сразу прозвали ТикТок-батальоном.

Бессменный лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров слова собрал отряд боевиков для отправки на войну в Украину. Добровольцы, по его словам, будут "отстаивать интересы многонационального общества".

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, новое подразделение "добровольцев" прошло специальный курс подготовки с инструкторами российского университета спецназа и готово идти в бой. На видео заметно, что автобусы, на которых привезли наемников, а также элементы их военной формы украшены рашистской символикой.

Якобы добровольно отправиться на войну решили несколько сотен наемников, которые должны усилить российские войска.

"Добровольно ли идут чеченские воины? Я думаю, что они понимают необходимость участия, которую им декларирует Кадыров, и идут за своим вожаком. Хотят они этого или нет? Наверное, они хотят-не хотят, но обязаны это делать, потому что являются членами чеченского народа", - говорит военный эксперт Михаил Притула. Он заявляет, что чеченским наемникам платят зарплату в полном объеме.

Еще с начала войны армию Кадырова сразу прозвали ТикТок-батальоном. В большинстве случаев они не воевали, а просто снимали видео. Видимо, новые отряды добровольцев имеют такие же задачи - больше видимости, больше шума, меньше реальных боевых действий.

"Это явно не их война. И они прекрасно понимают, что они просто ждут времени, когда кремлевский режим падет, и они будут иметь большую свободу действий", - говорит военный эксперт.

Эксперты сходятся во мнении, что Кадыров держит РФ в таком положении, чтобыона продолжала платить дань Чеченской республике. Вся его игра именно в поддержании такого имиджа. А при необходимости, отмечают журналисты, Рамзан может даже стать президентом России. То есть недооценивать его нельзя.

Ранее журналисты проекта FreeДом проанализировали самые популярные аккаунты, которые ведут кадыровские наемники, самые популярные сцены, чтобы доказать, что они вовсе не воины, а все что они делают, является постановкой.

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