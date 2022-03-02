В перехваченной телефонном разговоре мужчина утверждает, что некоторые бригады потеряли 70% личного состава.

Бывший военный РФ заявил, что в результате войны в Украине погибло несколько тысяч российских солдат.

Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре.

По словам мужчины, данные о потерях среди россиян он получил непосредственно от бывших коллег.

"Ужас. Погибших 70%. 70%!!! В них часть 3,5 тысячи человек. 70% погибло уже из этих частей. Камышинская, волгоградская... Вы представляете, сколько там трупов? Это п*здец, хлопцы. Это п*здец. Сейчас они нас пощелкают всех нах*й, всю нашу армию, хохлы бл*ть. Вы представляете, что будет?",- говорит мужчина.

Россиянин заметил, что вряд ли его снова призовут, поскольку он уже на пенсии. Однако опасается за сыновей. Экс-военный говорит, что РФ отправила в Украину воевать неподготовленное войско. В то же время он заявил, что российское телевидение лжет.

"Около 10 тысяч уже погибших наших солдат. Контрактников и всех остальных", - отметил он.

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