Помощник генерального секретаря НАТО и командующий Операции объединенных сил обсудили ситуацию безопасности в районе проведения ООС.

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид Кеттлер и командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк обсудили ситуацию безопасности в районе проведения ООС.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что во время брифинга, который состоялся на командном пункте одной из бригад, представителям НАТО была доведена обстановка, которая сложилась на приморском направлении.

В ходе брифинга, в котором также приняли участие представители сектора безопасности и обороны Украины, иностранным делегатам были представлены данные, свидетельствующие о нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме этого, были продемонстрированы видеозаписи, которые подтверждают применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения.

По завершении брифинга участникам встречи предоставили возможность побывать на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино и своими собственными глаза увидеть разрушенную российским агрессором гражданскую инфраструктуру.

В конце встречи стороны определили следующие шаги развития сотрудничества и обменялись сувенирами.

Диалог Украины и НАТО на фоне угрозы наступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в четверг, 16 декабря, встретятся в штаб-квартире Альянса.

После встречи Зеленский и Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию.

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Автор: Татьяна Герасименко