Коваленко подчеркнул, что корпорация, словно, целенаправленно уничтожалась, в угоду главных конкурентов.

Военно-политический обозреватель Адександр Коваленко указал на обратную сторону пожара на заводе МиГ в Москве.

Аналитик отметил, что авиастроительная корпорация МиГ в последние десятилетия планомерно уничтожалась, поскольку не получала крупных госзаказов. Он подчеркнул, что завод "не мог развивать новые проекты боевой авиации, оказался у разбитого корыта с проектом ударного БПЛА и даже после выпуска, созданного в муках и страданиях МиГ-35... не получил на него контракт, позволяющий развернуть крупносерийное производство".

Корпорация, словно, целенаправленно уничтожалась, в угоду главных конкурентов – "Сухого", поскольку все самолеты "Су" являются востребованными в ВКС РФ.

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"В результате, корпорация несла многомиллиардные убытки, персонал сокращался, а выживаемость МиГ обеспечивается в первую очередь обслуживанием имеющегося в ВКС РФ парка этих самолетов, а также оказанием услуг зарубежным операторам", - пояснил ситуацию Коваленко.

Эксперт отметил, что с учетом нынешнего положения корпорации "МиГ", "пожар на заводе, кое для кого был бы вполне уместным и очень даже своевременным. При этом, во всём, попутно можно было бы обвинить некий украинский БПЛА".

Однако, как отметил аналитик, горящий завод ВПК - это не признак украинского следа. "Иногда они горят, потому, что в этом заинтересован кто-то еще. А иногда они горят просто потому, что не могут не гореть", - заключил он.

Пожар на заводе "МиГ" в Москве

13 февраля днем стало известно, что на московском Ленинградском проспекте возник пожар на заводе "МиГ". По предварительным сведениям, горел реконструированный цех, пристроенный к корпусу завода.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что завод, очевидно, имеет непосредственное отношение к поставкам компонентов в военно-космические силы государства-агрессора.

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