Количество войск специальной операции в Беларуси от двух до пяти тысяч человек, против они нужны самому Лукашенко для охраны.

Беларусская оппозиция считает, что вероятность участия беларусской армии в войне против Украины нулевая, потому что на это нет соответствующих ресурсов.

Об этом сказала пресс-секретарь беларусской оппозиционерки Светланы Тихановской, Анна Красулина в эфире телемарафона.

"Вероятность крайне низкая. Она близка к нулю. Во-первых, беларусские военные не имеют опыта и теперь уже не имеют оружия, которое вывозится в Россию. То есть теперь и воевать нечем. Также нет боеспособных частей", - сказала она.

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По ее словам, количество боеспособных войск специальной операции от двух до пяти тысяч человек. Однако все они занимаются охраной самопровозглашенного президента Лукашенко.

"Он никогда не отпустит этих людей, потому что иначе он останется один на один с беларусским народом, который только этого и ждет", - пояснила пресс-секретарь.

Красулина также сообщила, что согласно последним опросам мобилизацию в Беларусь не поддерживают даже сторонники Лукашенко, которых в стране 13%.

Война в Украине и роль Беларуси

С начала полномасштабной агрессии против Украины РФ активно использует территорию Беларуси для нанесения ударов по украинским городам и для наступления оккупантов для штурма Киева. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оборонно-промышленный комплекс Беларуси привлечен к ремонта российской техники, поврежденной в ходе боевых действий в Украине.

Недавно стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились развернуть совместное группировки войск. При этом Лукашенко, среди прочего, в очередной раз заявил, что Украина якобы готовила удар по Беларуси.

Комментируя заявление Лукашенко о развертывании совместного с Россией региональной группировки войск, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Лукашенко "продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета".

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Он указал, что мир возможен не тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

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