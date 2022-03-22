В Генштабе ВСУ сообщали, что угроза наступления из Беларуси остается высокой.

Компания космических технологий Maxar показала скопление транспортных средств вблизи границы между Беларусью и Украиной.

На кадрах можно увидеть скопление войск недалеко от села Дублин в Гомельской области. Снимки датированы 18 марта, но опубликованы только сегодня.

Ранее сегодня неназванные представители НАТО в комментарии CNN заявили, что в Альянсе считают, что Беларусь может вскоре присоединиться к полномасштабной войне России против Украины. По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.

В Генштабе ВСУ сообщают, что угроза наступления из республики Беларусь на Волынском направление является высоким.

Роль Беларуси в войне России против Украины: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Беларусь официально не участвует в войне России против Украины, называемой агрессором "специальной операцией". В то же время российские военные используют территорию Беларуси для транспортировки солдат и военной техники, запуска ракет по территории Украины.

Также появляются сведения о том, что белорусские госпитали лечат раненых в боях на территории Украины солдат, из-за чего отдельные медучреждения перестали оказывать помощь белорусам.

11 марта стало известно, что российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной. Госпогранслужба Украины называла эту атаку сознательной провокацией, призванной втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной. В тот же день Министерство обороны Беларуси начало отрицать тот факт, что три белорусских села были атакованы с воздуха.

15 марта Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь ничем не может помочь России в войне против Украины и РФ "не зовет" белорусских солдат.

21 марта советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что на встрече в Кремле президент Беларуси Александр Лукашенко дал обещание президенту РФ Владимиру Путину о вводе войск на территорию Украины не позднее 21 марта. Теперь якобы президент РФ хочет отстранить Лукашенко от власти насильственным путем.

Страны-партнеры Украины вводят санкции против Беларуси наравне с Россией из-за пособничества российской агрессии против нашей страны.

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