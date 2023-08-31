В ночь на 30 августа в результате удара по Псковскому аэродрому было повреждено несколько самолетов / фото из соцсетей

В Сети появились первые спутниковые снимки после атаки украинских беспилотников на аэродром возле Пскова, в результате которых повреждены несколько самолетов Ил-76. Соответствующие фото от Planet Labs показал проект "Радио Свобода" - "Схемы".

В частности, на снимках Planet Labs видно, что повреждены по меньшей мере 2 самолета типа Ил-76. Также возле одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля, похожих на пожарные, которые могли привлечь для тушения пожара.

Видно, что повреждены по меньшей мере два самолета/ Фото Схемы/ Planet Labs
Рядом с самолетами можно заметить автомобили, похожие на пожарные / Фото Схемы/ Planet Labs

"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность возле крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет минимум 2-3 месяца", ― пояснил "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

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У самолетов повреждена поверхность возле крыльев / Фото Схемы/ Planet Labs

"Этот тип самолетов постоянно базируется на аэродроме Пскова. Самолеты с этого аэродрома использует 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия армии РФ. Она же - "Псковская дивизия", одна из тех, что участвовала в захвате бучи в начале полномасштабного вторжения", - отмечает издание.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех и повреждение еще нескольких российских Ил-76 в Пскове. В то же время в "Схемах" отметили, что часть аэропорта, где могли находиться другие поврежденные самолеты, о которых шла речь в сообщении ГУР, пока не видна в результате высокой облачности.

Атака на аэродром в Пскове - что надо знать

В ночь на 30 августа в районе Псковского аэродрома прогремели взрывы.. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.

Как отмечали в украинской разведке, на аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, и еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения.

Как отметили аналитики ISW, атака смогла добиться успеха, в частности потому, что Россия сосредоточила свою ПВО на прикрытии Москвы, поэтому пропустила атаку дронов по Пскову.

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