Стало известно, какие повреждения получили российские Ил-76 после удара по Пскову

В Сети появились первые спутниковые снимки после атаки украинских беспилотников на аэродром возле Пскова, в результате которых повреждены несколько самолетов Ил-76. Соответствующие фото от Planet Labs показал проект "Радио Свобода" - "Схемы".

В частности, на снимках Planet Labs видно, что повреждены по меньшей мере 2 самолета типа Ил-76. Также возле одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля, похожих на пожарные, которые могли привлечь для тушения пожара.

"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность возле крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет минимум 2-3 месяца", ― пояснил "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Видео дня

"Этот тип самолетов постоянно базируется на аэродроме Пскова. Самолеты с этого аэродрома использует 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия армии РФ. Она же - "Псковская дивизия", одна из тех, что участвовала в захвате бучи в начале полномасштабного вторжения", - отмечает издание.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех и повреждение еще нескольких российских Ил-76 в Пскове. В то же время в "Схемах" отметили, что часть аэропорта, где могли находиться другие поврежденные самолеты, о которых шла речь в сообщении ГУР, пока не видна в результате высокой облачности.

Атака на аэродром в Пскове - что надо знать

В ночь на 30 августа в районе Псковского аэродрома прогремели взрывы.. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.

Как отмечали в украинской разведке, на аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, и еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения.

Как отметили аналитики ISW, атака смогла добиться успеха, в частности потому, что Россия сосредоточила свою ПВО на прикрытии Москвы, поэтому пропустила атаку дронов по Пскову.

Вас также могут заинтересовать новости: