По его мнению, могли быть также использованы определенные стелс-технологии.

Россияне стянули большинство систем ПВО на линию фронта, что создает уникальную возможность для прокладки маршрутов в РФ для наших дронов.

"По моему мнению, дроны в Псков залетали не через территорию Беларуси, а обошли ломаным маршрутом, этакой змейкой, и это были именно дроны-камикадзе. На территории Беларуси есть очень много белорусской ПВО, которая объединена в единую систему так называемого Союзного государства. Соответственно, нельзя считать, что территория Беларуси, там где могли летать наши дроны, для российских зенитчиков сплошное белое пятно. К тому же большинство систем ПВО россияне стянули, чтобы прикрывать свои войска вблизи линии фронта", - заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

По его словам, западные СМИ со ссылкой на военных ВСУ писали, что захватчики для перестраховки создали завесу электронных помех протяженностью в 60 км, чтобы глушить беспилотники.

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"Но как минимум 30-40% дронов пролетают эту зону и находят свою цель. Вполне возможно, что для атаки на Псков были использованы еще неизвестные нам дроны-камикадзе, которые имеют мощную взрывную часть от 50 кг и более. По сравнению с "бобром", который летал на Москву, это должен быть еще более усовершенствованный и мощный дрон. Могли даже быть использованы определенные стелс-технологии с соответствующей краской, геометрией корпуса, которые позволяют дрону не быть замеченным на радиолокаторах", - отметил Киричевский.

По мнению эксперта, БПЛА, которые летели на Псков, российская ПВО на радиолокаторах не увидела, поэтому и удалось накрыть такой важный стратегический объект.

Атака дронов на Псков - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, на днях в районе Псковского аэродрома прогремели взрывы. Позже в ГУР уточнили, что было полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, и еще несколько единиц получили повреждения.

По словам аналитиков ISW, это удалось потому, что Россия сосредоточила свою ПВО на прикрытии Москвы.

Впоследствии в Сети появились первые спутниковые снимки после атаки украинских беспилотников на аэродром возле Пскова.

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