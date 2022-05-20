Оккупанты применяют в Украине запрещенное оружие.

Украинские военные показали на фото последствия "русского мира" в Херсонской области.

Кадры опубликованы на странице Группировки войск "Юг" в Facebook.

На фото видны остатки ракет, разрушенные дома и дворы жителей села, пострадали даже деревья.

"Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной. Убытки, которые наносят "русские освободители", невозможно пересчитать, оккупант уничтожает украинскую территорию, совершает преступления против свободного украинского народа. Целью страны-агрессора является ослабление украинской нации, уничтожение украинской истории и культуры. Не позволим врагу разрушить наше государство! Поддержим Вооруженные Силы Украины!",- говорится в сообщении.

Как заявлял накануне исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, Украина сумеет провести успешное контрнаступление на юге и освободить от российских оккупантов Херсон.

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