Враг в очередной раз обстрелял Днепропетровскую область.

В результате ночного обстрела Днепропетровской области часть снаряда от российского "Града" прилетела в детскую кровать. Это произошло в городе Марганец.

Фото обнародовал в своем Телеграм-канале руководитель ОВА Валентин Резниченко.

"Детская кровать с обломком от снаряда "Града" - после ночного посещения "русского мира". Уничтожать и убивать - все, на что способен тот "мир"...",- написал он.

Как ранее сообщал Резниченко, минувшей ночью враг снова обстрелял два района области - Никопольский и Криворожский. "Более 60 приходов из "Градов" по Марганцу и Червоногригорьевской громадне. Российская армия умышленно целила по жилым кварталам - по людям, которые в это время спали. Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она в тяжелом состоянии. В Марганце повреждены 8 частных домов. В одном из них мирно спали шестеро детей. Самому младшему всего два года. Всех спасли. Дети невредимы", - писал он.

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