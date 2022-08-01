Ранения получили две женщины, одна из них - в тяжелом состоянии.

Ночью враг накрыл из "Градов" Марганец и Чорногоровку, есть раненые.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью враг снова обстрелял два района области - Никопольский и Криворожский. Более 60 приходов из "Градов" по Марганцу и Красногригоровской общине. Русская армия умышленно целила по жилым кварталам - по людям, которые в это время спали. Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она в тяжелом состоянии. В Марганце повреждены 8 частных домов. В одном из них мирно спали шестеро детей. Самому младшему всего два года. Всех спасли. Дети невредимы", - сообщил он.

По словам Резниченко, обстрелом задело кафе и швейное производство. Выведена из строя электросеть. Город частично без света.

В Червоногригоровской общине разрушено около трех десятков частных домов и машины местных жителей. Также зацепило линию электропередач. Несколько улиц Красногригорьевки без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине. Жертв и разрушений нет.

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По состоянию на 1 августа 2022 года россияне ведут наступление в направлении Бахмута, там продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, дубравного, Мазановки, Краснополья, долины и Барвенково. Силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и вооружения танков неподалеку Северска, Серебрянки, Григоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и спорного. Нанес авиаудары возле Григоровки и спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, веселой долины, Зайцево, вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Нанес авиационный удар неподалеку Кодемы.

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