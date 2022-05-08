Населенный пункт с первых дней полномасштабного вторжения россиян был в оккупации.

Появились фото из освобожденного от оккупации населенного пункта Циркуны в Харьковской области.

Кадры обнародовал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения русских были в оккупации. "Русский мир" принес лишь страдания и разруху: уничтожены дома и улицы. Сегодня местные со слезами на глазах встречали защитников, которые отвоевали освобождение села. Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться несмотря на террор россиян", - отметил он.

По словам Синегубова, сейчас в населенном пункте работают правоохранители, фиксирующие преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно проводят разминирование.

"Просим быть крайне осторожными и не спешить с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно. Как только нам разрешат военные - мы начнем восстанавливать критическую инфраструктуру. Держимся и верим в наши Вооруженные силы Украины, которые ежедневно выбивают врага с нашей родной земли", - подытожил глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области враг потерял контроль над поселком Циркуны. На Слобожанском направлении российские захватчики пытаются остановить продвижение Вооруженных сил Украины к государственной границе.

Вас также могут заинтересовать новости: