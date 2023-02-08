По словам Свитана, Министерством обороны должен руководить человек, имеющий военное образование.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан считает, что потенциальные кадровые перестановки в Министерстве обороны никоим образом не повлияют на поставки вооружения Украине.

"Во время войны очень важно, чтобы профильными силовыми ведомствами руководили люди, которые являются профессионалами. Именно поэтому, к примеру, МВД должен руководить человек, который касается Национальной полиции. Министерством обороны должен руководить человек, имеющий военное образование. У нас есть соответствующие законы, по которым такие должности должны занимать не гражданские люди", – подчеркнул эксперт в эфире "Эспрессо".

Он также объяснил, почему возможная замена министра обороны Украины не окажет негативного влияния на поставки вооружения и отношение западных партнеров.

Видео дня

"Возможные кадровые ротации в Министерстве обороны никак не повлияют на поставки оружия от наших партнеров. Поскольку такие вопросы решаются на уровне Генштаба и Пентагона или же военными НАТО. Политические же аспекты по поставкам вооружений выполняют офисы соответствующих министерств. Именно поэтому замена министра обороны Украины негативно не повлияет на отношение наших западных партнеров", – отметил Свитан.

Перестановки в Минобороны: что известно

5 февраля СМИ сообщили о том, что министр обороны Алексей Резников может быть уволен на следующей неделе. Его должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эту информацию, отметив крайне эффективную работу министра с иностранными партнерами по поставкам вооружения Украине.

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. Он добавил, что генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны.

На следующий день нардеп и член комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая сообщила, что на этой неделе украинский парламент не будет принимать никаких решений об отставке действующего министра обороны Украины Алексея Резникова.

Вас также могут заинтересовать новости: