Сообщается о взрывах в Сумах.

В ночь на вторник, 27 мая, оккупационные войска России в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Shahed".

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Обновлено в 01:05: Новую группу дронов фиксируют на востоке Сумщины, она держит курс на север. Также "шахеды" есть на Харьковщине и востоке Днепропетровщины.

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Тем временем Суспільне сообщает о серии взрывов в Сумах.

В 00:30 в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ проинформировали о группах беспилотников на востоке и севере Харьковщины, востоке Донецкой области и на границе Полтавщины и Харьковщины.

Обстрелы Украины

Как известно, страна три ночи подряд находилась под массированными дроново-ракетными ударами россиян. Прошлой ночью мониторинговые каналы писали, что в украинском небе находились более 100 БПЛА.

Параллельно захватчики атаковали крылатыми ракетами, которые выпустили бомбардировщики Ту-95МС. Об их вхождении в воздушное пространство страны стало известно около 04:00.

Утром Командование Воздушных сил сообщило, что с 20:15 россияне выпустили по Украине девять крылатых ракет Х-101 и 355 беспилотников различных типов.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы обезвредили все ракеты и 288 дронов. Сообщалось о попаданиях в пяти локациях и падении обломков сбитых "шахедов" в десяти.

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