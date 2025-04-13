Крейсер был "зонтиком" для Черноморского флота России и должен был "прикрыть" вражеский десант.

Ровно три года назад украинские ракеты "Нептун" поразили в Черном море неподалеку от Одессы флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Об этом напомнил командующий ВМС ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"3 года назад мы отправили на дно флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Горжусь, что имею такой славный личный состав, который ежедневно уничтожает врага и защищает Украину! Спасибо конструкторскому бюро "ЛУЧ" и всем оружейникам, которые приближают нашу победу!" - подчеркнул командующий.

Что известно о крейсере "Москва"

"Москва" (первое название - "Слава") - российский гвардейский ракетный крейсер, главный корабль проекта 1164 года "Атлант". Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ. Участвовал в военных конфликтах в Грузии и Сирии, в блокаде украинского флота в Крыму в 2014 году и полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году, в частности в захвате острова Змеиный возле Одессы.

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Крейсер "Москва" был введен в эксплуатацию в 1982 году, а затоплен через 40 лет: 13 апреля 2022 года корабль был поражен ракетой из мобильного комплекса "Нептун" ВМС Украины, и затонул на следующий день - 14 апреля.

Как сообщал УНИАН, крейсер был подбит двумя ракетами "Нептуна" в Черном море недалеко от Одессы. В результате на корабле произошел пожар. Отмечалось, что при буксировке в порт назначения из-за повреждений, полученных во время пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость и затонул.

По замыслу противника, он должен был обеспечивать прикрытие высадки десанта на украинское побережье, в частности на Одесщине, противовоздушную оборону для десантных войск - на его борту было много комплексов С-300 морского базирования. Они также служили своеобразным "зонтиком" для других единиц ЧФ РФ.

Военные назвали уничтожение "Москвы" знаковым событием, которое изменило ситуацию на Черном море. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что сама операция длилась чуть больше часа, обнаружение цели и уничтожение объекта произошло за счет береговых ракетно-артиллерийских подразделений ВМС по согласованию с высшим военным руководством Украины. По словам Плетенчука, помогло в определенной степени разгильдяйство противника: крейсер "Москва" имел три эшелона противовоздушной обороны, но "сложилось впечатление", что два из них были "пустыми".

Сообщалось примерно о 40 погибших моряках, источник в командовании ЧФ сообщил о гибели 37 человек. Впоследствии 17 были признаны погибшими российским судом, но точное количество не известно.

Недавно появилась публикация в The New York Times о том, что Украина якобы получила определенные данные о крейсере от американских союзников, но не предупредила их об операции, что очень разозлило Белый Дом. Однако ВМС ВСУ опровергли это, заявив, что не получали никаких координат о местонахождении "Москвы" и операция была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами Украины.

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа рассказал, что флагман Черноморского флота РФ изолировал район проведения боевых действий и руководил кораблями, которые российские захватчики держали от острова Змеиный до мыса Тарханкут в оккупированном Крыму. Неижпапа предполагает, что "Москва" была там для недопуска кораблей Североатлантического Альянса или для недопущения вывода украинских судов из этого района.

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