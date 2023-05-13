Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается

ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом, нанося врагу урон в живой силе и технике. Об этом заявил командующий Сухопутными силами ВСУ генерал Александр Сырский.

По его словам, оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается.

"Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!" – сообщил генерал в своем Телеграм-канале.

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Ситуация под Бахмутом

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, украинские воины на Бахмутском направлении продвинулись на расстояние до 2 км. Это прогресс за вчерашний и сегодняшний день.

Факт продвижения украинской армии на этом направлении фиксируют также сторонние наблюдатели – британская разведка и американский Институт изучения войны.

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