Защитники Украины поразили вражеский "Ураган".

Украинские воины попали в место, в котором сосредоточивалась живая сила РФ.

Кроме того, защитники нашего государства попали во вражескую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале, который называется "СтратКом ЗСУ".

По его данным, вражескую живую силу и РСЗО поразили воины 47-й отдельной артиллерийской бригады. В ВСУ также показали видео, на котором можно увидеть мощный "прилет" по россиянам.

Идет полномасштабная война - новости, которые стоит знать

Утром 3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины вели тяжелые бои с российскими захватчиками на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По его данным, там произошло почти 40 боевых столкновений.

По сведениям Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях противники сосредотачивают основные усилия на том, чтобы не допустить продвижения наших бойцов.

Россияне в Украине уже понесли огромные потери. Общие потери врага на 3 июля 2023 года составляют примерно 230 260 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: