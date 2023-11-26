Подбито, в частности, 78 вражеских танков и 113 боевых бронированных машин, поделились в Минобороны Украины.

Потери россиян на сегодня колоссальные. Только в течение недели Силами обороны Украины было уничтожено более 6 тыс. российских оккупантов и более 600 единиц их вооружения.

Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 ноября, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. "Потери врага за неделю: 6260 уничтоженных оккупантов, 672 единицы вооружения и военной техники", - написал он и уточнил, что речь идет о периоде с 20 по 26 ноября.

Павлюк добавил, что противник также потерял много вооружения и военной техники. Речь идет, в частности, о 78 танках, 113 боевых бронированных машинах, 130 артиллерийских системах, 9 реактивных системах залпового огня, 9 установках противовоздушной обороны, 168 единицах автомобильной техники и 17 единицах спецтехники.

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"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены две вражеские ракеты и 146 БПЛА", - сообщил первый заместитель министра.

Что известно о потерях России в Украине - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 26 ноября, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщил, что потери врага на 26 ноября 2023 составляют примерно 324 тыс. 830 оккупантов.

Также было уничтожено, в частности, 5 тыс. 513 танков, 10 тыс. 279 боевых бронированных машин и 7 тыс. 874 артиллерийских систем.

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