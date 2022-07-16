В нашей стране ликвидирован капитан российской армии, поделился "Штирлиц".

В Украине были уничтожены еще два российских офицера, в частности, старший лейтенант и командир десантно-штурмовой роты Вячеслав Есипов.

В нашей стране также ликвидирован капитан армии РФ Алексей Крылатых, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Украинский воин опубликовал фото уничтоженных противников, но не уточнил, когда, где и как они были ликвидированы.

"…Вячеслав Есипов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался… Алексей Крылатых сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал "Штирлиц".

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и власти РФ даже не объявили войну нашей стране. Кремль назвал действия своих оккупационных сил "спецоперацией" для "денацификации" и "демилитаризации" украинского государства.

Противник атаковал военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе Донецкой области погибли свыше 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор врагу. В Генштабе сообщили, что по состоянию на 17 июля на нашей земле уничтожили 38 140 оккупантов.

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