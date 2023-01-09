Президент поблагодарил бойцов, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов.

На Ставке главнокомандующего обсудили сегодня самые горячие направления и общие перспективы на Донбассе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам. "Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание - ситуации на Донетчине и Луганщине – именно тех направлениях, которые сейчас самые горячие. Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе в ближайшие недели", - сказал президент.

Он отметил, что битва за Донбасс продолжается и хоть оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и длительной битвы станет освобождение всего Донбасса.

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Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые защищают Бахмут и проявляют максимальную стойкость. Также выразил слова благодарности бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов.

"Это чрезвычайно трудно – там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", - подчеркнул украинский президент.

Он отметил, что благодарен также защитникам и защитницам за каждый шаг вперед на других направлениях на передовой, "за постепенное продвижение – очень осторожное, просчитанное и именно поэтому – абсолютно надежное".

По словам Зеленского, сегодня на Ставке докладывали главнокомандующий, командующие, руководитель разведки.

Что происходит в Соледаре

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, украинские военнослужащие уже восемь суток ведут непрерывный контактный бой на ближних дистанциях в городе.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что россияне бросили на захват города самых профессиональных представителей ЧВК "Вагнер".

Сегодня днем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска начали штурм города после неудачной попытки захватить его.

Напомним, что 6 января вблизи Соледара пропали двое британских волонтеров, их разыскивают правоохранители.

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