По мнению экс-командующего, Украина получила важный рычаг влияния "на самом фундаментальном уровне".

Новое наступление ВСУ в Курской области РФ должно доказать, что Россия на самом деле находится в значительно более слабом положении, чем год назад, и что Украина не проигрывает. Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, передает Голос Америки.

Он считает, что благодаря этому наступлению Украина получила важный рычаг влияния "на самом фундаментальном уровне".

Ходжес впечатлен тем, что ВСУ удерживают Курский плацдарм с августа 2024 года, и даже смогли нарастить новые военные силы для нового наступления:

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"Это говорит мне о том, что украинские силы стали еще более опытными и способными использовать средства электронной борьбы, а также то, что мы называем оперативной безопасностью".

По мнению Ходжеса, наступление ВСУ срывает планы России сохранить временно оккупированные украинские территории во время возможных переговоров в будущем:

"Я не думаю, что Россия согласилась бы на то, чтобы Украина сохранила часть Курской области. Поэтому для меня это подчеркивает настоящую блеск украинского генерального штаба, который начал это контрнаступление еще в августе".

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, 6 июня исполнилось ровно пять месяцев с начала действий Сил обороны на территории Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за это время на указанном участке фронта российская армия потеряла более 38 тысяч солдат.

5 января стало известно, что ВСУ пошли в новое наступление в Курской области.

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