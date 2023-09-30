"Минусован" также вражеский старший лейтенант, поделился украинский офицер.

Ликвидированы (стали "грузом 200") куча российских капитанов и еще несколько офицеров.

Уничтожены три капитана противника, а также лейтенант и старший лейтенант, написал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".

По его данным, ликвидированы три капитана РФ - Артем Туев, Александр Кулаков и Вадим Левашов. Кроме того, "минусованы" лейтенант Даниил Калинкин и старший лейтенант-"мобик" Владимир Давыденко.

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Война в Украине против российских оккупантов продолжается - что нужно знать

Генштаб ВСУ утром 30 сентября сообщил, что противники пытались атаковать наших воинов на ряде направлений и потерпел провалы.

В то же время контрнаступление Украины 2023 продолжается. Украинские воины двигаются вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлении. Оккупанты несут огромные потери. Общие потери РФ на 30 сентября 2023 года составляют приблизительно 278 тысяч 130 захватчиков.

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