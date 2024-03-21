Были поражены, в частности, средства противовоздушной обороны противника.

В течение суток Вооруженные силы Украины ударили по ряду районов сосредоточения российских оккупантов и по их военной технике.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес 36 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома", - отметили в Генштабе.

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В то же время в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам врага.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному артиллерийскому средству и двум средствам противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.

РФ пытается избежать ударов украинских Сил обороны

Как сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что российское военное руководство ищет пути для спасения Черноморского флота. В частности, они передислоцируют часть инфраструктуры из оккупированного Крыма в другие порты.

По его словам, передислокация ЧФ РФ в Новороссийск продолжается, хотя россияне и не могут совсем оставить временно оккупированный Крым без инфраструктуры, в том числе и военно-морских сил.

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