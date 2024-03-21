За сутки украинские защитники минусовали почти 140 оккупантов.

На южном направлении российская армия не оставляет намерений выбить ВСУ с занятых позиций, но из-за "огневого ответа" потеряла десятки единиц техники, среди которых более 10 орудий и гранатомет "Пламя".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, за минувшие сутки противник совершил три попытки штурмов на левобережье Днепра и семь - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции, ВСУ осуществляют комплексные меры по удержанию, укреплению позиций и наносят огневое поражение по местам дислокации оккупантов, их огневых позициях и тылах.

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В частности, в течение суток получили подтверждение, что в указанной операционной зоне уменьшилось на 137 оккупантов, миномет, 11 орудий, среди которых самоходная гаубица Мста-С, и автоматический гранатомет "Пламя". Также на металлолом пущен противотанковый ракетный комплекс, 21 единица автобронетехники, ударный БпЛА типа "Lancet", 2 разведывательных БпЛА типа "Supercam", станция радиоэлектронной борьбы и по три - комплекты антенных систем и камеры видеонаблюдения.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях пока отсутствуют, ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Вражеские удары по югу

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов. В течение боевых суток они нанесли авиационные удары, применив 6 управляемых авиабомб, по Малой Токмачке, и 8 неуправляемых авиационных ракет по Новодаровке в Запорожье.

"Не прекращая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей применили 93 FPV-дрона, 7 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили 178 осколочных боеприпасов. В результате ударов дронами в Осокоровке на Херсонщине повреждены 2 гражданских автомобиля", - рассказали в Силах обороны.

Говорится, что вражеские войска 4 раза ударили из артиллерии по Херсону. Также под обстрелами были Томина Балка, Кизомыс, Антоновка, Берислав, Гавриловка, Красный Маяк, Золотая Балка, Зимовник, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Казацкое и Токаревка. В результате 2 гражданских лица получили ранения, еще двое граждан, которые получили ранения за прошедшие сутки, обратились в медицинские учреждения, где им оказали всю необходимую помощь. Повреждено административное здание, многоэтажки, частные жилые дома, здание детского сада и хозяйственную постройку.

Также в Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Роботино, Малая Токмачка, Гуляйполе, Вербовое, Преображенка, Левадное, Новоандреевка, Степногорск и Гуляйпольское - повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. На Днепропетровщине - Никополь, Марганецкую и Червоногорскую громады. В результате этого ранен человек, повреждены частные дома, административное здание, церковь, магазин, хозяйственные постройки, линии электропередачи, гаражи и гражданские автомобили.

"На Николаевщине вражеские артиллерийские обстрелы и удары FPV-дроном фиксировались по Очаковской и Куцурубской громадам", - добавили в Силах обороны.

Бои на юге - последние новости

Напомним, за предыдущие боевые сутки российские захватчики совершили один штурм на левобережье Днепра и шесть раз штурмовали украинские позиции в районе Роботино Запорожской области. В общем, за это время в зоне ответственности Сил обороны юга армия РФ потеряла 140 военных (убитыми и ранеными), танк, 12 орудий, миномет, 10 единиц автобронетехники, антенну связи, генератор и тому подобное.

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