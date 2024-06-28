Очень большое количество россиян идет вперед и погибает, рассказал боец.

Соотношение потерь России и ВСУ у Боровой, что на Харьковщине, где враг проводит активные штурмовые действия, составляет 10:1 как ранеными, так и убитыми. Такие цифры озвучил командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Николай Волохов (позывной "Абдула") в интервью Radio NV, информируя о ситуации возле поселка Боровая.

Он отметил, что ситуация на участке фронта, где оборону держат бойцы 3-й ОШБр, напряженная все время. Враг одновременно и чуть ли не ежедневно и концентрирует здесь свои силы, и проверяет на прочность оборону украинских бойцов.

"Ситуация напряженная, никакая угроза никуда не исчезла. Сказал бы наоборот, что она постоянно растет. Россия может себе позволить одновременно и накапливать, и давить, давить на разных направлениях. Цель проста: чтобы реализовать накопленный потенциал, нужно выявить точку для применения, поэтому они постоянно проверяют. К сожалению, у них хватает для этого ресурса. И этот ресурс постоянного давления на фронт выглядит как взводы и роты. Очень большое количество россиян идет вперед и погибает", - сказал Волохов. Видео дня

По его словам, накопленные россиянами резервы являются определенным образом сверхмобильными.

"Являются такими, что могут быть оперативно применены на нашем участке. Но как оно будет, зависит от того, какими будем мы. Если будет дана слабость, резерв будет брошен, если не будет, то не будет. В настоящее время все выглядит так, что слабой точки в обороне 3-й ОШБр они найти не могут, хотя очень сильно стараются, несут невероятные потери на этом пути", - отметил военный.

Потери России и Украины в боях за Боровую

Говоря о потерях России, Волохов подчеркнул, что здесь следует оценивать с точки зрения соотношения.

"Есть абсолютное число и абсолютный процент от наших потерь и процент от их возможности. Поэтому мы достигаем коэффициента, который превышает 10:1. Чтобы на одного нашего раненого было 10 их раненых, больше, чем 10, иногда доходит до 20-30. Относительно погибших - то же", - сказал командир подразделения.

Бои за Боровую - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, на днях командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин с позывным "Фока" заявил, что армия РФ в течение месяца потеряла на направлении Боровой около 2500 человек убитыми и ранеными.

Как известно, Боровая является горячей точкой уже достаточно длительное время. Оккупанты больше года подбираются к Купянску-Узловому - городу логистики и сейчас пытаются продвинуться с южной части, где Боровая. Этот городок находится по реке Оскол, южнее Купянска.

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