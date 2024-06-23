Впервые об этих потерях сообщил журналист Юрий Бутусов.

Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин с позывным "Фока" заявил, что армия РФ в течение месяца потеряла на направлении Боровой около 2500 человек убитыми и ранеными. Такую информацию он подтвердил в интервью Radio NV.

Известно, что ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что в течение месяца боев в зоне ответственности 3-й штурмовой бригады было ликвидировано 866 оккупантов и ранено 1720.

"Во-первых, я думаю, что статистическая погрешность - где-то на 5%, максимум 10% как в плюс, так и в минус действительно может быть. Но вспомним видео 1-го механизированного батальона с подтвержденными погибшими россиянами. К сожалению, не всех погибших россиян можно реально снять, зафиксировать на видео, потому что часть остается в заваленных блиндажах, в заваленных окопах, в лесистой местности, где также активно работает наша артиллерия и другие средства. Поэтому, да, плюс-минус это соответствует действительности", - отметил Фокин. Видео дня

Комбат 3-й ОШБр отметил, что такая цифра является большой, однако потери не являются проблемой для России, ведь она может позволить себе подтягивать резервы.

Также Бутусов заявлял, что потери россиян на этом направлении больше, чем в украинской армии. Кроме того, по словам журналиста, было уничтожено или повреждено 8 пушек, 5 САУ, 6 танков, 23 бронемашины и 21 миномет врага.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российские оккупанты сосредоточили свои ключевые силы на Донецкой области.

"Акцент атак и вообще акцент высшего военного командования РФ переведен на Донецкую область. И то, что мы сейчас наблюдаем, что враг пытается в разы активнее атаковать в районе Часового Яра, Торецкое направление активизировалось и направление Угледар-Покровск - это все связано с тем, что враг получил приоритетную задачу - занимать Донецкую область", - объяснил Тимочко.

Также по данным интерактивной карты войны DeepState стало известно, что россияне продвинулись в районе четырех населенных пунктов на востоке Украины.

"Враг продвинулся южнее Ольшан (Харьковская область, - ред.), у Новопокровского, Северного и Константиновки (Донецкая область, - ред.)", - отметили в сообщении.

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