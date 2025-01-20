Аналитики отметили, что объект был уничтожен с использованием только БПЛА, тогда как ранее для таких целей использовали HIMARS.

Российская радиолокационная станция "Небо-СВУ", которую недавно уничтожили украинские беспилотники на оккупированной Херсонщине, имеет "довольно малую" точность обнаружения целей в метровом диапазоне, пишут эксперты Defence Express и отмечают, что об этой особенности станции россияне обычно молчат.

Аналитики отметили отдельно тот факт, что объект был уничтожен с использованием только БПЛА, ведь раньше, утверждают, цели такого класса обычно поражались средствами типа HIMARS.

Также Defense Express отметило, что поражение РЛС "Небо" произошло уже не впервые. В августе 2022 года на южном направлении была уничтожена одна из первых станций такого класса.

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Эксперты рассказали о видах этих РЛС, которые используют антенны с фразированными решетками и работают в метровом диапазоне волн.

"Последнее, как декларируется, позволяет им обнаруживать самолеты, произведенные по технологии стелс. Они предназначены для обзора воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на значительных расстояниях и передачи целеуказания на другие средства ПВО, работая в единой информационной системе", - рассказало издание.

Военные аналитики пишут, что первая РЛС этого семейства, "Небо" 55Ж6, появилась в советской армии еще в 1986 году.

"Фактически существует две "ветви" этих станций - для воздушных сил в малоподвижном варианте. Это первая "Небо", "Небо-У", "Небо-УМ" и "Небо-Т", которая появилась в начале 2020-х годов. Одна от другой они отличаются, в первую очередь, степенью цифровизации, чувствительности и устойчивости к помехам", - отметили они.

Отмечается, что в первой версии эта РЛС была двухкоординатной, то есть не могла обнаруживать высоту цели. Новая же версия стала трикооридинантной.

""Небо-СВУ" поставляется в российскую армию с 2017 года. Для нее задекларирована полностью цифровая обработка сигналов и высокая устойчивость к помехам, а также способность зафиксировать малозаметный летательный аппарат с эффективной площадью рассеивания на уровне 0,1 м² на дальности 100 км", - рассказали аналитики.

Они отметили, что россияне "активно хвастаются тем, что дальность обнаружения целей в "Небо-СВУ" составляет до 360 км относительно целей, которые находятся на высоте 20 км".

"В случае их высоты в 10 км дальность, как отмечается в ее публичных характеристиках, падает до 270 км, а для объектов на высоте 500 метров - только 60 км", - объясняют эксперты.

Defense Express заметили, что "россияне хоть и очень любят упоминать о возможности метрового диапазона обнаруживать самолеты типа стелс", но не упоминают, что "точность РЛС в таком диапазоне довольно мала".

Поражение российской РЛС "Небо": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 18 января ВСУ разнесли российскую радиолокационную станцию на оккупированной части Херсонской области.

По данным Telegram-каналов, станция принадлежала одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й общевойсковой армии Сухопутных войск РФ.

В атаке задействовали три ударных беспилотных летательных аппарата. По предварительной оценке, станция не подлежит восстановлению.

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