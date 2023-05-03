Противники, в частности, потеряли один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в среду, 3 мая, уничтожили четыре российских беспилотника на юге нашего государства.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook. "3 мая 2023 года в Николаевской и Херсонской областях силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата: два - ударных БПЛА "Ланцет", один БПЛА "Мерлин-ВР" и один БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

В частности, отмечена отличная боевая работа воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады.

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Сегодня в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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Россияне уже длительное время пытаются наступать на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, опубликованным утром 3 мая, противники за прошедшие сутки сосредоточили главные усилия на том, чтобы идти вперед на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. На этих направлениях враги совершили 30 атак и получили "по зубам".

Враг несет серьезные потери. Общие потери россиян уже составляют примерно 191 940 оккупантов. В частности, уничтожено 2 505 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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