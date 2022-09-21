За несколько дней противник теряет батальон, поделился эксперт.

Ежедневно Вооруженные Силы Украины уничтожают примерно роту российских оккупантов - это около 100 человек.

Количество желающих воевать, которое находят в РФ, меньше числа противников, которых защитники нашей страны "отминусовывают", рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире телемарафона.

"Примерно каждый день одна рота российских войск уходит на концерт Кобзона (умерший советский и российский певец Иосиф Кобзон - Ред.), это в районе 100 человек. То есть за 5 дней батальон (численность составляет от 400 до 800 человеко - Ред.) отминусовывается вдоль всей линии фронта…", - сказал эксперт.

Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину, обстреливали военные и гражданские объекты, захватывали мирные населенные пункты и издевались над гражданскими.

Украинская армия дает достойный отпор противнику и в конце августа пошла в контрнаступление, было освобождено много населенных пунктов.

На нашей земле по состоянию на 21 сентября ликвидированы около 55 110 врагов и много техники захватчиков, в частности, 2 227 танков, 4 748 боевых бронированных машин и 253 самолета.

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