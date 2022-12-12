За девять месяцев войны украинские защитники ликвидировали рекордное количество российских генералов.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что Россия уже потеряла 13 генералов, и это может считаться рекордом.
"За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", – считает Жданов.
Также эксперт высказался о нехватке России танков. По его словам, у РФ было около 3500 танков в боевом состоянии, сейчас же у них осталось на складах до 500 танков, которые, скорее всего, требуют ремонта.
Из-за заметного дефицита россияне в последнее время активно ищут танки Т-72 и Т-62 у себя и в Беларуси.
Потери России в Украине
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) РФ потеряла около 94 тысяч 760 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 620 рашистов.
Также России потеряла: танков – 2966, боевых бронированных машин – 5928, артиллерийских систем – 1929, РСЗО – 397, средств ПВО – 211, самолетов – 281, вертолетов – 264.
По данным экспертов, на момент вторжения в Украину у армии РФ было от 2600 до 3300 боеспособных танков. За девять месяцев украинские защитники уничтожили до трех тысяч российских танков, и в связи с этим Кремль вынужден снимать технику с хранения и консервации.