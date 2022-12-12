Это рекорд для Книги Гиннеса, считает эксперт.

За девять месяцев войны украинские защитники ликвидировали рекордное количество российских генералов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что Россия уже потеряла 13 генералов, и это может считаться рекордом.

"За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", – считает Жданов.

Также эксперт высказался о нехватке России танков. По его словам, у РФ было около 3500 танков в боевом состоянии, сейчас же у них осталось на складах до 500 танков, которые, скорее всего, требуют ремонта.

Из-за заметного дефицита россияне в последнее время активно ищут танки Т-72 и Т-62 у себя и в Беларуси.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) РФ потеряла около 94 тысяч 760 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали 620 рашистов.

Также России потеряла: танков – 2966, боевых бронированных машин – 5928, артиллерийских систем – 1929, РСЗО – 397, средств ПВО – 211, самолетов – 281, вертолетов – 264.

По данным экспертов, на момент вторжения в Украину у армии РФ было от 2600 до 3300 боеспособных танков. За девять месяцев украинские защитники уничтожили до трех тысяч российских танков, и в связи с этим Кремль вынужден снимать технику с хранения и консервации.