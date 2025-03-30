В частности, на фронте горит та техника, которая не должна была вступать в прямой бой с противником.

Структура потерь российской техники свидетельствует о значительном сокращении доступных для участия в боях машин. Новые подтверждения этому приводит OSINT-исследователь Ричард Верекер в своем блоге на платформе Х.

Он отметил, что в последнее время россияне начали терять больше легкобронированных тягачей МТ-ЛБу и разведывательной машины БРМ-1К. Хотя речь идет о единичных потерях, и в этой войне уже были периоды, когда россияне теряли больше этих машин, в феврале-марте 2025 года заметен рост по сравнению с прошлым годом.

МТ-ЛБу - это специализированная версия МТ-ЛБ, а БРМ-1К - модификация БМП-1. Обе изначально не предназначены для непосредственного участия в боях, а создавались для выполнения вспомогательных функций. Рост количества потерь этих машин свидетельствует, что россияне начали активнее их использовать. Тот факт, что в ход пошли эти специфические модификации, может свидетельствовать о дефиците базовых машин МТ-ЛБ и БМП-1, из-за которого россиянам приходится бросать в бой все, что найдется.

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Другой известный OSINT-исследователь, действующий на платформе Х под псевдонимом Jompy, заметил, что значительная часть БМП, которые до сих пор остаются на российских базах хранения, на самом деле являются как раз теми же БРМ-1.

"Это еще один ожидаемый признак все меньшего запаса брони", - написал он, комментируя сообщение Ричарда Верекера.

МТ-ЛБу и БРМ-1К: что это за техника

МТ-ЛБу (Многоцелевой Тягач - Легкий Бронированный усиленный) является удлиненной и усиленной версией базовой МТ-ЛБ. Имеет больший корпус и большее внутреннее пространство, также имеет более мощный двигатель. МТ-ЛБу создавался для выполнения более специфических задач - командно-штабная, артиллерийская и специальная машина (РЭБ, связь, РЛС, медицинская эвакуация).

БРМ-1К (Боевая Разведывательная Машина - 1К) является адаптацией БМП-1 под нужды разведки. Машина предназначена в первую очередь для разведывательных задач, а не для десантирования и огневой поддержки пехоты. Поэтому имеет ослабленное вооружение (в частности нет ПТУР "Малютка"), зато машина имеет дополнительные оптические и радиолокационные средства и большее количество экипажа.

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