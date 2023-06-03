Ликвидированы, в частности, беспилотники-шпионы противника, отметил Генштаб ВСУ.

В течение суток украинская артиллерия и ракетные войска поразили три склада боеприпасов российских захватчиков, один зенитно-ракетный комплекс и вражеский пункт управления

Наши воины ликвидировали три дрона-шпиона оккупантов, сообщил в субботу вечером, 3 июня, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава", - отметили в Генштабе.

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Утром 3 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают пытаться полностью оккупировать Донбасс, за сутки произошло 29 боев.

Противники несут огромные потери на нашей земле. Общие потери россиян уже составляют примерно 209 470 врагов. Также уничтожено, в частности, 3 165 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня и 342 средства противовоздушной обороны.

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