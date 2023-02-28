Виртуозы украинской артиллерии показали, как защищают Донецкую область.

Артиллерия сил обороны Украины непрерывно в Донецкой области "разносит" тылы противника, уничтожает его технику, а также наносит удары по скоплениям войск.

Как только враг пытается где-то идти в наступление - украинские гармаши точным огнем делают тот поход последним в жизни российских штурмовиков, говорится в сюжете ТСН.

"Наша система работает по таким целям - опорный пункт, какая-то пехота, не сильно бронированная техника. Одна машина покрывает площадь 300 на 200", — рассказывает боец с позывным "Седой", командир взвода 59-й бригады ВСУ.

Видео дня

Кроме реактивной, работы хватает и у ствольной артиллерии. Уже с первого выстрела попали куда надо, докладывает разведка. Поэтому следующий залп - без корректировок.

Из-за потепления под ногами - грязь, но это не мешает гармашам забрасывать снаряды один за другим. Перезарядка занимает десятки секунд, далее - в укрытие, потому что может прилететь в ответ.

"Сожгли как не САУ, то танк, то БМП. Смысл их считать уже? Каждый день у них там что-то подгорает", — говорит "Филя", нацеливатель пушки 59-й бригады ВСУ.

Особое удовольствие, говорят воины, когда получаешь видео с результатами своей работы. "Когда что-то горит - это такой адреналин и радость, что хочется "насыпать" еще", — говорят бойцы.

Потери России в войне

Украинские военные продолжают уничтожать противника, который пришел с войной на нашу землю. За минувшие сутки ВСУ "отминусовали" еще 560 путинских военных.

Как сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 27 февраля 2023, в целом с начала полномасштабного вторжения потери России достигли уже 148 тысяч 690 военных.

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