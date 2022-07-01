На юге нашей страны в четверг ликвидировали 35 врагов, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

В четверг, 30 июня, на территории Белозерской громады Херсонской области украинские авиаторы на вертолетах нанесли парный удар по скоплению живой силы и военной техники российских оккупантов.

Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 35 противников, а также два модернизированных танка Т-72Б3 и еще четыре единицы другой бронетехники, поделились в оперативном командовании "Пивдень".

Ранее стало известно, что во время освобождения Змеиного острова от противника защитники Украины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор", полевой склад боеприпасов, маломерный катер и прицеп с дизель-генератором.

Стоит отметить, что сами оккупанты во время отступления с острова взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и реактивную систему залпового огня.

Всего с начала широкомасштабной агрессии России против Украины, которая началась рано утром 24 февраля, на нашей земле уничтожено примерно 35 600 противников и 1 573 вражеских танков.

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