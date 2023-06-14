В двух оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия" потери несоизмеримо меньше, чем у врага.

В течение недели зафиксирована информационная активность российских оккупантов по теме потерь Украины во время наступления. Это делается с целью деморализации и создания паники.

В эфире информационного телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила об информационном правиле во время войны, что ни одна из сторон не оглашает свои потери. При этом она подчеркнула, что ВСУ во время наступления несут в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном.

"То есть, они обнародуют, пытаются что-то о нас говорить, мы обнародуем их потери. Но никто не говорит о своих. Потому что враг по этим показателям может ориентироваться в будущих планах. Для военных эти цифры имеют огромное значение для методики прогнозирования и формирования дальнейших действий", - акцентировала Маляр.

Заместитель министра обороны озвучила цифры соотношения потерь за прошедшую неделю. "Прошлая неделя у нас фактически две оперативно-стратегических группировки войск, где осуществлялось наступление – это "Хортица" (там где Бахмутское направление - УНИАН) и "Таврия" (там где Запорожское и Бердянское направления - УНИАН). По "Хортице" соотношение у врага в 8,73, почти в 9 раз, больше погибших. Если говорить о "Таврии", там погибших у врага в 5,3 больше, чем у нас", - пояснила ситуацию Маляр.

Она подчеркнула, что во время войны у всех сторон есть потери.

Контрнаступление ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны продолжают наступательные операции и имеют успехи. Отмечается, что противник несет огромные потери в живой силе и технике. Общие потери россиян на 14 июня составляют примерно 217 330 захватчиков. За сутки ликвидированы 680 оккупантов.

9 июня в Минобороны объясняли, для чего важно не выдавать данные о потерях на войне. Заместитель министра обороны Анны Маляр объясняла, что чем больше открыто информации о противнике, тем проще просчитать его способности и планы.

Ранее, на 3 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказывал о соотношении потерь украинских Сил обороны и российской оккупационной армии в боях за Бахмут Донецкой области. Он подчеркивал, что вражеские войска теряют в семь раз больше живой силы.

Вас также могут заинтересовать новости: