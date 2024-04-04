Генштаб обновил статистику потерь России в Украине.

За прошедшие сутки в Украине было уничтожено 670 оккупантов. Таким образом ВСУ преодолели черту в 445 тысяч ликвидированных врагов с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, обновив соответствующую статистику в Facebook. Отмечается, что с начала вторжения России личные потери противника ориентировочно составили 445 040 человек.

За прошедшие сутки наши войска также уничтожили:

Артиллерийских систем - 11171 (+29 за минувшие сутки);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8817 (+21);

боевых бронированных машин - 13386 (+18);

танков - 7018 (+9);

РСЗВ - 1026 (+1);

средств ПВО - 746 (+1).

Также 3 апреля Россия потеряла 48 единиц автомобильной техники и автоцистерн (с начала полномасштабного вторжения - 14861 единицу), и еще 7 единиц специальной техники (всего 1845).

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Кроме того, с 24 февраля 2022 года уничтожено 347 российских самолетов, 325 вертолетов, 2059 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подводная лодка.

Война в Украине - последние новости о боях на направлениях фронта

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений на фронте. На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

Больше всего атак было на Новопавловском направлении - 22. Наши бойцы сдерживали врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного. Там враг, при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении было 15 атак, в частности, в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении воины отбили 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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