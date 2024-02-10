Украина использует связки дронов с ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета.

Вооруженные силы Украины стали использовать новую технологию во время дроновых ударов по территории России.

В частности, как пишет Telegram-канал SHOT, для атак по Белгородской области Украина начала использовать связки дронов с ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета.

Именно таким образом, утверждает какнал, в четверг, 8 февраля, был атакован автобус в Новой Таволжанке. К нему летели два беспилотника — FPV-дрон со взрывчаткой сопровождал второе устройство, оснащенное ретранслятором, что помогло увеличить расстояние для полета.

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Удары дронов по РФ

В последнее время Украина все чаще атакует дронами территорию РФ. В частности, под удары попадают российские нефтебазы.

Так. в ночь на 9 февраля в сети опубликовали снимки масштабного пожара на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский". Россияне заявляли, что слышали звуки дрона перед возгоранием.

Источники УНИАН сообщили, что ночью Служба безопасности Украины провела операцию, атаковав беспилотниками не только "Ильский", но и Афипский нефтеперерабатывающий завод. По их данным, в результате удара была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год, без которой оккупанты не смогут производить дизтопливо для своей армии.

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