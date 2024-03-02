Ночные FPV работают очень активно, рассказал Максим Жорин.

Война постоянно меняется. Российские войска учатся и адаптируются под условия на фронте, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Если еще некоторое время назад ночью можно было осуществлять логистику, маневры, теперь уже и ночь не более "безопасна". На фронте в большом объеме уже присутствуют не только ночные разведывательные дроны, но и наносящие поражения. Сбрасываний ночью не так много, а вот ночные FPV работают очень активно", - отметил боец.

По его словам, в Третьей штурмовой пытаются наращивать свои технические возможности по этому направлению, потому что все перемещения, логистические маневры проходят преимущественно в ночной период суток.

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"Враг также работает, учится и со временем производит все более качественно. Они адаптируются под условия на определенных участках фронта, под работу нашего РЭБа. Относительно количества - по всем видам дронов, думаю, преимущество на стороне противника, хотя все зависит от подразделения", - констатировал Жорин.

Война в Украине - актуальное

Напомним, за последние сутки на фронте в Украине произошло 70 боевых столкновений.

Воздушное командование "Восход" подтвердило, что украинские бойцы сбили истребителя-бомбардировщика Су-34 2 марта.

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