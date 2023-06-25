Враг, в частности, потерял две крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт-Б".

В Херсонской области Силы обороны Украины "подкоротили" вооружение оккупантов.

Как сообщает оперативное командование "Юг", украинская авиация нанесла два удара по секторам сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. В частности, "передали привет" захватчикам в Херсонском и Каховском районах.

"К тому же, ракетно-артиллерийские подразделения "добавили огня", - рассказали в командовании. В результате "отработки" ликвидированы десять российских военных. Уничтожены две крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт-Б" и "Мста-Б". Кроме того, ликвидированы четыре лодки, которые противник переоборудовал для ведения диверсионной и разведывательной деятельности.

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Также в "Юге" отмечают, что сейчас определенным образом изменилась ситуация в Черном море: если вчера в акватории дежурили три вражеских ракетоносителя, то сейчас остался один - подводная лодка. На ее борту четыре ракеты "Калибр". В общем, группировка врага состоит из шести кораблей. Угроза вражеского удара по украинской территории остается высокой.

Утром 25 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты обороняются на Херсонском и Запорожском направлениях. Уже не раз сообщалось, что враг на юге Украины несет очень серьезные потери.

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Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Уничтожен один зенитно-ракетный комплекс и шесть разведывательных дронов. Также украинские защитники, поразили зенитный ракетный комплекс "Стрела", три района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и тому подобное.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 25 июня уже составляют примерно 224 630 противников.

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