Вражеский БПЛА был уничтожен украинскими аэроразведчиками методом тарана.

Вражеский дрон работал по одному из подразделений Вооруженных сил Украины на фронте и был уничтожен методом тарана.

Об этом сообщает в Telegram СтратКом ВСУ. "На одном из направлений фронта по одному из подразделений ВС Украины работал вражеский дрон. Украинские аэроразведчики не растерялись и уничтожили вражеский БПЛА методом тарана", - говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

На видео видно, как над позициями наших воинов летает вражеский дрон, его отслеживают аэроразведчики, а тогда запускают по нему свой БПЛА.

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Как сообщал УНИАН, на днях бойцы подразделения "Ласточка" 11 бригады им. Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины точным попаданием дрона уничтожили вражеский наблюдательный пункт вместе с личным составом.

CNN опубликовал большую статью, в которой говорится, что украинская армия использует десятки тысяч дронов ежемесячно, в частности, для уничтожения российской техники на фронте.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали уже 3 189 беспилотников противника оперативно-тактического уровня.

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