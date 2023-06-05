Ювелирным попаданием украинские защитники запустили по врагу своего "камикадзе".

Военные подразделения ВСУ "Ласточка" на Херсонщине "передали привет" дроном российским оккупантам, уничтожив наблюдательный пункт, сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

"На видео – ювелирная работа бойцов воинской части Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Точным попаданием дрона-камикадзе, бойцы подразделения "Ласточка" 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт вместе с личным составом", - рассказали украинские военные и показали эпический ролик с уничтожением врага.

Они отмечают, что этот наблюдательный пункт был размещен в Херсонской области. Как уточнили УНИАН в пресс-службе ОТО, наблюдательный пункт одесские гвардейцы уничтожили 4 июня.

Нацгвардейцы на южном направлении - последние новости

2 июня гвардейцы подразделения "Ласточка" дроном-камикадзе уничтожили вражеский блиндаж вместе с личным составом.

Также 25 мая военные Южного оперативно-территориальном объединения Национальной гвардии на Запорожье "поздравили" врага сбиванием двух самолетов Су-25.

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