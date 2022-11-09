В результате огневого поражения уничтожены, в частности, три танка противника.

Украинские воины уничтожили колонну техники противника в Донецкой области.

Вражескую технику разбили бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба НГУ.

"...Спецназовцы обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области. В результате огневого поражения было уничтожено три танка и две БМП вместе с экипажами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эффективный удар нацгвардейцы нанесли из ПТРК и путем сброса снарядов с дронов.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 8 ноября, украинские морские пехотинцы уничтожили более 30 оккупантов, 5 вражеских танков и два беспилотника.

Позже Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что за сутки всего на нашей земле ликвидировали около 780 противников.

По состоянию на 9 ноября в Украине уничтожили 77 тыс. 950 захватчиков и, в частности, 2 тыс. 801 вражеский танк и 5 тыс. 666 боевых бронированных машин.

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