В то же время украинские артиллеристы поразили пункт управления и вражескую технику.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 20 августа, нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщает в утренней сводке Генштаб, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

В то же время российские оккупанты нанесли 29 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, оккупанты продолжают попытки реализовать наступательные действия на разных участках фронта. Соответствующие маневры за оккупантами фиксировали в районе Синьковки Харьковской области.

Общие боевые потери России в войне по последним данным ориентировочно составляют около 257 тыс. 470 человек. Враг также потерял 4346 танков, 8435 ББМ и 5245 артсистем.

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