По словам президента, на некоторых участках украинские силы обороны оттесняют врага, а с некоторых были вынуждены отходить из-за численного превосходства противника.

Ежедневные боевые действия в Украине наносят большие потери, в том числе и России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Он подчеркнул, что военно-политическое руководство Российской Федерации начало войну не только с Украиной, но и со всем демократическим миром, поэтому, в случае поражения Украины, проигрывают все страны, которые декларируют демократические ценности.

По его словам, ежедневные боевые действия в Украине наносят большие потери, в том числе и России.

"Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но надо быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Потому что на один наш танк у них есть десять своих, на одного нашего бойца – их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся", – отметил он.

Президент добавил, что на некоторых участках украинские силы обороны оттесняют врага, а с некоторых были вынуждены отходить из-за численного превосходства противника.

"Один на один с Россией нам сложно. И, наверное, мы не выдержим, поэтому очень важна поддержка Европы и США... Все должны понять, что это не наша война. Не просто война России с Украиной, это война всего цивилизованного мира с РФ, с ее военно-политическим руководством, с ее армией. Мы не сможем одни, и слава Богу, что нам помогают", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на слухи о состоянии здоровья президента РФ, назвав кремлевского карлика больным.

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